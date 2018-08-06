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Ucuz dolar ve euro veriyordu! İran döviz işinden vazgeçti

Ucuz dolar ve euro veriyordu! İran döviz işinden vazgeçti

İRAN Merkez Bankası, ülkede yaşanan döviz sıkıntısı nedeniyle yurtdışına çıkan vatandaşlarına ucuz dolar ve euro veriyordu. İran bu ucuz döviz politikasından vazgeçti.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 11:28 - Güncelleme: 06-08-2018 11:28

Türkiye ve komşu ülkelere seyahat edenlere 500 euro, uzak ülkelere 1,000 euro ucuz döviz tahsis eden İran Merkez Bankası, uygulamada değişikliğe gitti. 

Yarından itibaren uygulamaya konulacak yeni düzenlemeyle, turistler, döviz ihtiyaçlarını fiyatı devletin verdiği bedelin yaklaşık iki misli olan serbest piyasadan temin edecek.

Yeni uygulamayla, İranlıların yurt dışı tatil için birinci tercihi olan Türkiye'ye seyahatlerin azalması bekleniyor.

İran Merkez Bankası ayrıca açıkladığı yeni döviz politikasında daha önce yasakladığı serbest piyasadaki döviz alım satımını serbest bıraktı.

Döviz bürolarının çalışmasının yasaklanması nedeniyle fazla döviz ihtiyaçlarını illegal olarak kara borsadan temin eden İranlılar, bundan sonra döviz ihtiyaçlarını döviz bürolarından elde edebilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 11:31 ÇÖZÜM YATAK ODASI!______________ YASTIK ALTI!......... ŞİLTE ARASI!

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