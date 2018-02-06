Üçüncü kez hüsrana uğradı! Nez boşandığını böyle duyurdu

10 AYDIR AYRI YAŞIYORDUK: Boşanma davası sonrası İsmail Bayrak'a konuşan Nez, “Evet bugün boşandım. Evlilik kurumu saygı duyulması gerekir. Bu boşanmanın altında gerçekten bir şey yok. Evlendikten sonra Londra’ya taşınmıştım. Ama ben 10 ay önce geri döndüm ve boşanma süreci bu sürede başlamıştı. 10 aydır ayrıyız o Londra’daydı. Anlaşamayınca davayı açtım ve böyle öncesinde arkadaş olup boşanma olunca iki medeni insan gibi anlaşıyorsunuz: Görüyoruz neler oluyor ülkede. Biz karşılıklı olarak anlaştık ve dost kaldık.” dedi.

