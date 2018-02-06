Üçüncü kez hüsrana uğradı! Nez boşandığını böyle duyurdu

Üçüncü kez hüsrana uğradı! Nez boşandığını böyle duyurdu

Gerçek adı Nezihe Kalkan olan popçu Nez, 2007 yılında Biz İletişim’in Yönetim Kurulu Başkanı Berna Nuri Süer ile evlilik yapmış, 2008 yılında boşanmıştı. Ardından manken Yasin Kaya ile hayatını birleştiren şarkıcı, bu evlilikte de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Üçüncü evliliğini Eylem Server Ünüvar’la yaparak Londra’ya yerleşen Nez’in bu mutluluğu da kısa sürdü. Daha önce verdiği demeçte anlaşmalı olarak boşanacağını anlatan şarkıcı, “Evliliklerim kimseye batmasın” açıklamasını yapmıştı. Ve Nez geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu oyuncu Eylem Server Ünüvar'dan tek celsede boşandı.

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Üçüncü kez hüsrana uğradı! Nez boşandığını böyle duyurdu

Şarkıcı Nez oyuncu Eylem Server Ünüvar ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşme kararı alan ünlü şarkıcı aradığı mutluluğu bulamadı. Bugün görülen duruşmada hakim ünlü çifti boşadı. Nez haberi sosyal medya hesabından; ' Herkes için güzel başlangıçlar olsun' notuyla duyurdu.

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Üçüncü kez hüsrana uğradı! Nez boşandığını böyle duyurdu

10 AYDIR AYRI YAŞIYORDUK: Boşanma davası sonrası İsmail Bayrak'a konuşan Nez, “Evet bugün boşandım. Evlilik kurumu saygı duyulması gerekir. Bu boşanmanın altında gerçekten bir şey yok. Evlendikten sonra Londra’ya taşınmıştım. Ama ben 10 ay önce geri döndüm ve boşanma süreci bu sürede başlamıştı. 10 aydır ayrıyız o Londra’daydı. Anlaşamayınca davayı açtım ve böyle öncesinde arkadaş olup boşanma olunca iki medeni insan gibi anlaşıyorsunuz: Görüyoruz neler oluyor ülkede. Biz karşılıklı olarak anlaştık ve dost kaldık.” dedi.

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Üçüncü kez hüsrana uğradı! Nez boşandığını böyle duyurdu

Bu boşanmaya üçüncü evliliğini de noktalayan Nez, “Yeniden evlilik düşünür müsünüz?” sorusuna ise, “Bunları konuşmak için çok erken.” yanıtını verdi.

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