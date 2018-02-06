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Üçüncü havalimanına 3 bin 500 güvenlik görevlisi alınacak

Üçüncü havalimanına 3 bin 500 güvenlik görevlisi alınacak

İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular başladı.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 14:41 - Güncelleme: 06-02-2018 14:41

İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı, inşaatı sırasındaki çalışan sayısı ile istihdama sağladığı katkıyı işletme döneminde de devam ettirecek. Şu an 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu projede, 1 Şubat itibarıyla kariyer platformlarında yer alacak ilanlar aracılığıyla kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edilecek.

ARANAN ŞARTLAR: Verilen bilgiye göre güvenlik görevlileri havalimanında kara ve hava tarafında görev yapacak. İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında, 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor.

Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını şubat ayından itibaren yapabilirken, uygun görülen adaylar, daha sonra sözlü mülakata çağırılacak.

İsteğe bağlı lojman ve sosyal alan tesis edilecek
İkinci aşamada mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar, nisan ayından itibaren İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Merkezi'nde, Sivil Havacılık Güvenliği konusunda uluslararası standartlarda, kapsamlı bir temel eğitime tabi tutulacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar ise temmuz ayı itibarıyla işbaşı yapmaya başlayacak. İstihdam edilen kadın ve erkek güvenlik görevlileri için isteğe bağlı olarak, ücretsiz maksimum 4 kişilik lojmanlar ve sosyal alan tahsis edilecek. 

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