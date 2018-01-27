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Ücretli öğretmenlik başvuruları e-devlet dönemi

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-devlet dönemi

Ücretli öğretmenlik başvuruları yeni dönem başladı, e-devlet şifresiyle başvuru işlemleri 24 Ocak'tan itibaren başladı. Peki adaylar ücretli öğretmenlik başvurusunu nasıl yapacak, e-devlet şifresiyle nasıl başvuru yapılır?Adaylar ‘Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ giriş ekranını tıklayarak online başvuru yapabilecek

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 01:00 - Güncelleme: 27-01-2018 01:00

Ücretli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır sistem değişti. Ücretli öğretmenlik için başvurular artık e-devlet şifresi ile yapılacak. meb.gov.tr adresinden ‘Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ linkini tıklayan adayların yapması gereken T.C şifresi ve e devlet şifresi ile giriş yapmak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU YENİ SİSTEM: MEB ücretli öğretmenlik başvurularının artık e Devlet üzerinden yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ücretli öğretmenlik başvurularının 24 Ocak 2018 tarihi itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden yapılacağı belirtildi. Onbinlerce öğretmen artık ücretli öğretmenlik başvurularını e Devlet sistemi üzerinden yapacak. T.C. kimlik numaraları ve e devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak ücretli öğretmenlik sayfasından başvurular alınacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSUNDA YENİ DÖNEM NASIL YAPILACAK: Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ücretli öğretmenlik başvurularının 24 Ocak 2018 tarihi itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden yapılacağı belirtildi. Milli eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılan ücretli öğretmenlik başvurularında 24.01.2018 tarihi itibariyle yeni sisteme geçilmiştir. Bundan böyle ücretli öğretmenlik müracaatları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden dönem bittikten hemen sonra başlayıp sonraki dönemin sonuna kadar yapılabilecektir. e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmayan hiçbir adayın ücretli öğretmen olarak görevlendirmesi yapılamayacaktır. Hali hazırda ücretli öğretmen olarak görev yapanların görevlendirmeleri 1.dönem sonu itibariyle sonlandırılmış olup bu durumda bulunanların 2.dönem de görev yapabilmeleri için e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda İlimiz eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen adayların e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.”

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?: E-Devlet şifresine sahip olan bireyler, sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana ‘ücretli öğretmenlik’ terimini yazarak arama gerçekleştirecek.

Açılan sayfada ‘Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ başlığına tıklayacak olan adaylar, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak.

Ücretli Öğretmen olmak isteyen kişiler e-devlet üzerinden doğrulama yaptıktan sonra mezuniyet bilgilerini seçerek il, ilçe ve branş tercihi yapacaklardır.

Her yıl binlerce ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılırken önümüzdeki dönem ve eğitim öğretim yıllarında artık ücretli öğretmenlik başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. ogretmenlericin.com olarak e-devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, ücretli öğretmen olarak görevlendirilmek isteyen kişilerin yapması gereken iş ve işlemler nelerdir bu hususları detaylı bir şekilde anlatacağız. E-devlet üzerinde aktif hale getirilen ücretli öğretmenlik başvuruları 2 aşamada yapılacak olup birinci aşamada başvuranlar eğitim bilgileri ve KPSS bilgilerini sonuç sisteme işleyecekler. Daha sonra ücretli görev olarak görev almak için tercih yapacaklar.

Ücretli Öğretmenlerin Başvuru İşlemleri: Ücretli Öğretmen olmak isteyen kişiler e-devlet üzerinden doğrulama yaptıktan sonra mezuniyet bilgilerini seçerek il, ilçe ve branş tercihi yapacaklardır. Yapılan başvurular anında il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine açılan ekranlara düşecek ve inha ya da onay işlemleri ile ücretli öğretmen adayları kurumlara görevlendirilecektir. Kişiler kurumlara görevlendirildikleri anda sonuçlar yine e-devlet üzerinden görüntülenecektir.

E-devlet başvurusu dışında sistem üzerinden herhangi bir girişe izin verilmeyecektir. Başvurular dönem bittikten hemen sonra başlayıp sonraki dönemin sonuna kadar yapılabilecektir. Değerlendirme aşamasında ise tüm yetki ve sorumluluk il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizde olacaktır.

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