Milli Eğitim Bakanlığı'nca, ücretli öğretmenlerden sözleşmeli pozisyon için başvuru yapan adayların başvuru sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının belli olduğu bildirildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER