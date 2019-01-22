SON DAKİKA

Ücreti ödenmeyen işçi, otele kepçeyle daldı

İngiltere'de parasını alamadığı için sinirlenen işçi kullandığı kepçeyle otelin içine girdi. Görgü tanıklarınca kayda alınan olayda, kızgın işçinin mini kepçeyle, otelin girişinden içeri girdiği görülüyor. Ücreti ödenmeyen işçi, yeni tamamladıkları otelin girişini ve içerisini tahrip ederken, iş arkadaşları da şaşkınlıkla olan biteni izliyor.

İş arkadaşlarından bazıları adamı vazgeçirmeye çalışsa da kızgın işçi yaklaşık 30 dakika boyunca, küfürler savurarak içeriyi tahrip ediyor. Ardından, mini kepçeyle dışarı çıkan işçiyi iş arkadaşları durdurmaya çalışıyor. En sonunda işçi, kepçeyi terk ediyor ve olay yerinden koşarak uzaklaşıyor.

Olay sonrası yetkililer, olay sırasında ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve mini kepçeyle oteli tahrip eden işçinin arandığını duyurdu.

  • Dünya 22 Ocak 2019 16:44
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Ücreti ödenmeyen işçi, otele kepçeyle daldı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro