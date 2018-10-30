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Ücreti eksik bildirilen kişiler belirlenecek SGK'da yeni uygulama

Ücreti eksik bildirilen kişiler belirlenecek SGK'da yeni uygulama

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'ndan "kayıt dışılık" seferberliği çıktı. Ücreti eksik bildirilen kalifiye mesleklerdeki kişiler belirlenecek ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SMS yoluyla bilgilendirilecekler.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 10:46 - Güncelleme: 30-10-2018 10:46

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre Sosyal Güvenlik Kurumu prime esas kazancı düşürülen veya eksik bildirilen sigortalıyı cep telefonunu göndereceği kısa mesajla uyaracak. Böylece kişilerin bilgisi olmaksızın, prime esas kazançlarının eksik yatırılması önlenmeye çalışılacak.

Yapılacak düzenlemelerin temel amaçlarından biri de kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerinden haberdar olmaları olacak. Bu kapsamda sosyal güvenlik mevzuatı tek bir ekranda birleştirilecek ve e-mevzuat sistemi oluşturulacak, bu sistem oluşturulurken mevzuat sadeleştirmesi de yapılacak.

Böylece kişiler, sadece ilgili düzenlemeleri okuyarak da, kendi hak ve yükümlülüklerini öğrenebilecekler. Kayıt dışıyla mücadele için, veri paylaşımına da önem verilecek. Diğer kurumlardan alınan verilerden yararlanılarak da, riskli sektör ve işyerleri belirlenecek ve buralara yönelik denetimler sıklaştırılacak. Ayrıca ücreti eksik bildirilen nitelikli mesleklerdeki kişiler, meslek kodu uygulamasıyla saptanacak. Tüm bu uygulamalar önümüzdeki 1 yılda hayata geçecek.

Ev hizmetlerinde çalışan sigortalılarda olduğu gibi apartman ve işhanı görevlilerinde de kolay işverenlik söz konusu olacak. Bu yerlerde işverenler, işyeri bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi doldurmayacak, bunun yerine bir formla SGK'ya bildirimde bulunmaları yeterli olacak. Kişilerin sosyal güvenlik haklarını öğrenebilmeleri için bir önemli adım da, SGK primine esas kazançlarda yapılacak. Eğer sigortalının prime esas kazancı belirli bir seviyesinin üzerinde azalıyorsa, kişi direk SMS'le "Prime esas kazancınız azalmıştır" mesajlarıyla bilgilendirilecek. Böylece kişilerin bilgisi olmaksızın, prime esas kazançlarının eksik yatırılması önlenmeye çalışılacak.

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