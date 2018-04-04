Üçlü zirve sonrası liderler açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" sona erdi. Suriye'deki süreci beraber götüren üç ülke lideri gelinen son durumu değerlendirdi.

AYRILIKÇILARA KARŞI DURMA KARARLILIĞI: Liderler zirvesinden sonra yapılan ortak açıklamada "Terörle mücadele kisvesi altında (Suriye'de) yeni gerçeklikler yaratılması girişimlerini reddetmiştir. Ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir" denildi.

PUTİN: SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ Son olarak söz alan Putin konuşmasında Suriye'nin birliğine dikkat çekerek "Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak kararı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasından yanadır" dedi.

Doğu Guta'da yüzbinlerce insanın kurtarılması için benzeri olmayan bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Putin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:  "Çatışma bölgelerine durmadan insani yardım gönderiliyor. Bunlar Rus vatandaşlarının bağışları sayesinde yapılıyor. Türkiye, İran ve Rusya insani yardımlar konusunda çalışmalarını hızlandıracaklar. Sayın Erdoğan sosyal ve ekonomik altyapısını da kalkındırıyoruz. Bir zamanlar teröristlerin kol gezdiği bölgelerde kalkındırma çalışmaları yapılıyor. Militanlar bazı kimyasal gazlar kullanarak. provokasyonlara başvuruyorlar. Terörle ilgili bilgi alışverişini arttırmaya karar verdi."

  • Siyaset 04 Nisan 2018 16:27
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