Uçankuş'un Deniz Çakır iddialarına Cüneyt Özdemir'den zehir gibi açıklama!

Magazin gündemine bomba gibi düşen Deniz Çakır ve Cüneyt Özdemir iddialarına, Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından öyle bir açıklama yaptı ki, olay baika bir boyuta taşınacak. Son olarak Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın videolarının yayınlanması konusunda sabıkalı olan Uçankuş'un iddialarına yanıt veren Cüneyt Özdemir tehdit edildiğini açıkladı. İşte olayın perde arkası.
İŞTE CÜNEYT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI 'Bugün uzaktan yakından alakam olmayan bir tuhaf tartışmaya adım iliştirilerek yapılan magazin haberlerinin içinde kendimi buldum. Bu haberlerin aslı astarı yok. Deniz Çakır’ı arkadaşlarımdan dolayı tanırım ama hayatımda hiç yalnız karşılaşmadım bile...
'TEHDİT EDİLİYORUM'; Toplu çekilmiş grup fotoğrafı etrafımızdaki arkadaşlarımız bulurlaştırılarak servis ediliyor. Tam komedi… Bu haberleri ortaya atan kişiyle ise bir yıl önce iş ilişkimizi kestik. Asıl dert burada zaten... Bu yüzden sosyal medyadan ve telefonla bir yıldır tehdit ediliyordum.
TEHDİTLER NEDENİYLE KORUMA ÇIKARILDI "Bu adamın tehditleri nedeni ile iki yakın kadın arkadaşımız yaz başında ayrı ayrı koruma kararları çıkarttılar. Evlerine kamera taktırmak zorunda kaldılar. Başka kişilere yönelik tehditlerini görmek de bu yüzden beni şaşırtmamıştı.
Bana ve aileme yönelik bu çirkin saldırı karşısında elbette susacak değilim. Her türlü yasal girişimde bulunup sonuna kadar takipçisi olacağım…"
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