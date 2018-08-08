Uçankuş'un Deniz Çakır iddialarına Cüneyt Özdemir'den zehir gibi açıklama!

Uçankuş'un Deniz Çakır Cüneyt Özdemir iddiaları olay yaratmıştı. Uçankuş'un iddialarının yayılmasının ardından ilk açıklama Cüneyt Özdemir'den geldi. Cüneyt Özdemir iddiaların asılsız olduğunu belirterek, tehdit edildiğini sözlerine ekledi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen Deniz Çakır ve Cüneyt Özdemir iddialarına, Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından öyle bir açıklama yaptı ki, olay baika bir boyuta taşınacak. Son olarak Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın videolarının yayınlanması konusunda sabıkalı olan Uçankuş'un iddialarına yanıt veren Cüneyt Özdemir tehdit edildiğini açıkladı. İşte olayın perde arkası. Twitter

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İŞTE CÜNEYT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI 'Bugün uzaktan yakından alakam olmayan bir tuhaf tartışmaya adım iliştirilerek yapılan magazin haberlerinin içinde kendimi buldum. Bu haberlerin aslı astarı yok. Deniz Çakır’ı arkadaşlarımdan dolayı tanırım ama hayatımda hiç yalnız karşılaşmadım bile... Twitter

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'TEHDİT EDİLİYORUM'; Toplu çekilmiş grup fotoğrafı etrafımızdaki arkadaşlarımız bulurlaştırılarak servis ediliyor. Tam komedi… Bu haberleri ortaya atan kişiyle ise bir yıl önce iş ilişkimizi kestik. Asıl dert burada zaten... Bu yüzden sosyal medyadan ve telefonla bir yıldır tehdit ediliyordum.

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