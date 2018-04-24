Uçaktan inmek istemeyen yolcuya şok tabancalı müdahale kamerada

ABD'nin Miami Uluslararası Havaalanında, American Airlines'a ait bir yolcu uçağında, 3 polis kendisine karşı koyan bir yolcuya şok tabancası ile sert bir şekilde müdahale etti. Twitter'da yayınlanan görüntüler, ABD polisinin sert müdahalesini gözler önüne serdi.
American Airlines tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise 2 yolcu arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Açıklamada, kabin görevlilerinin tartışmayı başlatan yolcudan uçaktan inmesini istediği ancak yolcunun uçaktan inmemesi üzerine görevlilerin polisi çağırdığı ifade edildi.
Havayolu şirketinin açıklamasında, yolcunun kendisini uçaktan indirmek isteyen polislere karşı koyduğu, polisin yolcuyu gözaltına aldığı ifade edildi.Olayın ardından uçağın 1 saatlik rötarın ardından sorunsuz bir şekilde Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı indiği öğrenildi.
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