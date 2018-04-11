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Uçaktaki sır para kriz çıkarttı!

Uçaktaki sır para kriz çıkarttı!

Somali hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan askeri anlaşmaya rağmen bundan sonra Somali ordusu içerisindeki askerlerin maaşlarını ve eğitimini kendisinin vereceğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 22:51 - Güncelleme: 11-04-2018 22:53

Somali Savunma Bakanı Mohamed Mursal Sheikh Abdurrahman, Somali Ulusal Haber Ajansına (SONNA) yaptığı açıklamada, Somali'de BAE'ye ait üslerde eğitilen askerlerin tüm sorumluluğunun bundan sonraki süreçte hükümet tarafından üstlenildiğini söyledi.

Abdurrahman, "Hükümet olarak General Golden Kampı'nda eğittiği Somalili askerler de dahil Somali ordusundaki tüm askerlerin maaş ödemesini biz gerçekleştirceğiz. BAE'nin eğittiği askerler ise ordu içerisindeki farklı birimlere dağıtılacak" diye konuştu.

BAE'NİN ETKİSİ BİTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Somali'de askeri üs ve uçak krizi gibi meselelerden dolayı uzun süredir devam eden tartışmaların ardından hükümetin aldığı yeni kararla BAE'nin Somali ordusu içerisindeki etkisinin bitirilmek istenildiği belirtiliyor.

Somali ve BAE, Kasım 2014'te Somalili askerlerin eğitimi ve maaşların ödenmesi dahil olmak üzere askeri iş birliği konusunda bir anlaşma imzalamıştı.

Somali hükümetinin Körfez ülkeleriyle yaşanan Katar krizinde tarafsız kalmayı tercih etmesinden bu yana Somali ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin düşük seviyede tutulduğu belirtiliyor.

Somali ordusu içerisinde BAE'nin eğittiği askerlerle ordu içerisindeki diğer askerler arasında uzun süredir çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden karşılıklı silahlı çatışmalar yaşanıyordu.

UÇAKTA 9,6 MİLYON DOLAR YAKALANMIŞTI

Somali'de, pazar günü BAE'den gelen uçakta ülkeye yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan 9,6 milyon dolar nakit paranın yakalandığı duyurulmuştu. 

İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda Dubai'den gelen uçak içerisinde ülkeye gizlice sokulmaya çalışılan paranın Somali'de kime ya da nereye ulaştırılmak üzere getirildiğinin araştırıldığı aktarılmıştı.

İstihbarat birimlerince el konulan paranın detaylı soruşturma için Somali Merkez Bankasına nakledildiği ifade edilirken, BAE paranın Somalili askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini savunmuştu.

PROJE İPTAL EDİLMİŞTİ

Somali Federal Parlamentosunda, 12 Mart'taki oylamada, özerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle Berbera Limanı'nın işletilmesine ilişkin anlaşma yapan Dubai merkezli DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması ve şirketin en kısa zamanda Somali'yi terk etmesi yönünde karar alınmıştı.

Kararda, DP World şirketinin söz konusu 3 limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği, bu yüzden geçersiz sayıldığı duyurulmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Nisan 2018 23:00 Trump ‘üzerindeki baskıyı’ hafifletmek için ne tür bir hamle yapacak henüz bilinmiyor. BAŞKANSINIZ AMA BİR HAKİMİ BİLE GÖREVDEN ALAMIYORSUNUZ!

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