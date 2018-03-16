Uçakta tanışan çift, tuvalette cinsel ilişkiye girerken hostese yakalandı

Virgin Atlantic Hayavolları'na ait bir uçağın tuvaletinde ilişkiye giren çift, uçağı ayağa kaldırdı. Uçakta tanıştıkları öğrenilen ikili, hostesin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Londra'dan Meksika'nın Cancun şehrine uçan uçağın tuvaletinde ilişkiye girdiklerinden şüphelendiği çifti takip eden hostes, tuvalet kapısını açtığında adam ve kadını yarı çıplak halde yakaladı. "Tatilinizi böyle bir şey için tehlikeye atmak ister misiniz" diye soran hostes, ikilinin yerlerine geçmesini istedi.

Çiftin 11 saat süren olan uçuşta ufak bir öpücük ile başlayan yakınlaşma ileri gidince ikili tuvaletin yolunu tuttu ama hem mürettebat hem de yolcular normal olmayan bir durum olduğunu fark etti. Genç kadının uçak kalktıktan kısa bir süre sonra sarhoş olduğu öğrenildi. Tuvaletta basılan iki kişinin de yirmili yaşların sonunda oldukları anlaşılırken, kadının hemen arkadasından adamın da kalkıp tuvalete doğru gitmesinin herkesi şüphelendirdiği açıklandı.

YOLCULAR TEPKİSİNİ ALKIŞLAYARAK GÖSTERDİ

İkilinin oldukça gürültü çıkardığı da ifade edilirken, çekilen görüntülerde hostesin "Birlikte seyahat bile etmiyorsunuz neden içeride berabersiniz?" diye sorduğu görüldü. Çift tuvaletten çıkarıldıktan sonra yolcular mürettebatı alkışladı ve iki yolcu da ayrı koltuklara oturtuldu.

Uçak Meksika'ya indiğinde çift, pilotun çağrısı ile uçağa gelen polisler tarafından sorgulanmak üzere götürüldü. Virgin Atlantic firması yaptığı açıklamada "Müşterilerimizin ve ekibimizin güvenliği ve refahı bizim için en önemli önceliğimizdir ve bu durumdan taviz veren herhangi bir davranışa tahammül edemeyiz" dedi.

  • Güncel 16 Mart 2018 13:23
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