Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

26 yaşındaki Genevieve Pascolla isimli bir kadın yolcu, İngiltere’den ABD’ye gitmek için bindiği United Airlines uçağında şaşkınlık dolu anlar yaşadı. Yanındaki adamın battaniye altında mastürbasyon yapmasını telefonuyla kaydeden kadın, uçaktaki görevlilere şikâyette bulundu. Uçaktaki çalışanlar, kendisini ve yanındaki kadını başka bir koltuğa yerleştirdi. Uçak görevlileri, daha sonra sapkın erkeğin çok şarap içtiğini ve Genevieve Pascolla yüzünden mastürbasyon yapmış olabileceğini söyledi. Bu uygunsuz şakaları sosyal medyada paylaşan Genevieve Pascolla’nın serzenişi binlerce kişiye ulaştı. Havayolu şirketi ise, biletin fiyatının yarısını genç kadına iade etmekten başka bir şey yapmadı. İşte uçakta yaşanan rezaletin görüntüleri...