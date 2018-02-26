Uçakta korku dolu anlar! Şarj cihazı patladı bagajda yangın çıktı

Çin'de bulunan Şanghay Hongqiao Uluslararası Havalimanı'nda bulunan uçağın kabin içi bagaj kısmında çıkan yangın, uçakta görevli hostes tarafından hızla söndürüldü. O anların görüntüleri internette izlenme rekorları kırarken, görenleri de korkuttu.

Yangının, bir yolcunun bavulunda cep telefonunu şarj etmek için taşıdığı powerbank'ın patlaması sonucu çıktığı anlaşıldı. Durumu fark eden hostes, bir şişe suyu ateşlerin üzerine sıkarak yangını büyümeden söndürdü. Uçuş 3 saatlik gecikmeyle gerçekleşti. Şanghay Hongqiao Uluslararası Havalimanı'ndan Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'na yapılan uçuşta üç saatlik gecikme meydana geldi. Raporlara göre yangının çıkmasına sebep olan yolcu, polis tarafından sorgulandı. Yangın yaralanan olmazken uçakta da kalıcı bir hasar oluşmadı.

Powerbanklere çoğu havayolu firması tarafından el bagajlarında izin veriliyor. Ancak bunları boyutları üzerine sınırlamalar bulunuyor. Video internette paylaşıldıktan sonra hızla viral hale gelirken uçakta bir yangın söndürücü olmaması büyük tepki çekti. Ayrıca kimyasal bir yangın kaynaklı ateşe su dökülmesi de eleştirilerin hedefi oldu.