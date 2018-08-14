Uçakta ırkçılık yapan yolcu gözaltına alındı

Rusya’nın Krasnoyarsk şehrinde uçağa binen bir yolcu, önce yolcularla kavga etmeye başladı. Uçakta yolcular arasında başlayan kavga küfürleşmeye ve sonrasında yumruklu kavgaya dönüştü. Yolcu güvenlik görevlilerinin gelmesiyle uçaktan güçlükle indirilerek gözaltına alındı. Zanlı sevk aracına alınan yolcu, sinir krizi geçirerek parmaklıklara vurdu. Yolcuya uçakta ırkçılık içeren sözler sarf ettiği, uçağın güvenliğini tehlikeye attığı ve kamu huzurunu bozduğu için ceza davası açıldı. Uçakta bulunan diğer yolcuların da şikayetçi olduğu öğrenildi. Moskova’ya gidecek olan yolcu uçağı uçak ise yaklaşık 2 saat sonra havalanabildi.