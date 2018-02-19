Uçakta herkesin gözü önünde külotunu çıkarttı ve...

Türkiye'den Rusya'ya giden uçakta bir kadın yolcu iç çamaşırını çıkartarak uçağın havalandırma sistemiyle kurutmaya çalışırken görüntülendi.

Türkiye'den Rusya'ya giden uçakta bir kadın yolcu iç çamaşırını çıkartarak uçağın havalandırma sistemiyle kurutmaya çalışırken görüntülendi. Sosyal medyada yayılan bir video herkesi hayret içinde bıraktı. Bir kadın uçağın havalandırma sistemiyle iç çamaşırını kuruttu. Bir kadın, uçakta ıslak iç çamaşırı kurutmaya çalışırken görüntülendi... Twitter

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Airporthaber'in Çin basınından derlediği habere göre, internette dolaşıma giren bu video, Türkiye'den Moskova'ya yapılan bir uçuş sırasında kaydedildi. Görüntülerde kadın, iç çamaşırını çıkarıp hemen kafasının üstündeki klimayı kullanarak kurutmaya devam ederken, yolcuları şoke ediyor. Çevresindeki yolcuların hayrete düştüğü için kurutmanın yaklaşık 20 dakika devam ettiği ve kadının kendisini kayda alanları da görmezden gelip külodunu kurutmaya devam ettiği belirtildi. Twitter

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Türkiye'den Rusya'ya giden uçakta bir kadın yolcu iç çamaşırını çıkartarak uçağın havalandırma sistemiyle kurutmaya çalışırken görüntülendi. Sosyal medyada yayılan bir video herkesi hayret içinde bıraktı. Bir kadın uçağın havalandırma sistemiyle iç çamaşırını kuruttu. Bir kadın, uçakta ıslak iç çamaşırı kurutmaya çalışırken görüntülendi... Twitter

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