Uçakta gergin dakikalar: Yolculardan büyük tepki!

Bu sırada uçağa gelen şirket görevlisi ile bazı yolcular arasında da tartışma çıktı. Yolculardan uçaktan inmelerini isteyen görevli, "Otobüs çağıracağız. Adana’da alternatif 2 seferimiz var saat 18.55’te. Bütün yolcumuzu oraya transfer edeceğiz" dedi. Bir başka görevli ise "Meydan müdiresi, uçuşa şu an izin vermiyor. Lisansı görmek istiyormuş yani 'yetkili kişi mi uçağı tamir etti, yoksa yetkisiz bir kişi mi tamir etti' diye. Kaptan kararıyla biz görev süremizi 2 saat uzatabiliyoruz. 2 saatin sonuna da ulaştık şu anda" diye konuştu.