Uçakta gergin dakikalar: Yolculardan büyük tepki!

KAHRAMANMARAŞ Havalimanı’ndan saat 06.00’da Ankara seferini yapacak uçağa alınan yolcular, koltuklarına yerleştikten sonra "Kapı arızası var" denilerek indirildi. Arıza giderildikten sonra tekrar uçağa alınan yolcular, bu kez de "Uçuş ekibinin mesaisi bitti" denilerek indirildi.

Uçakta gergin dakikalar: Yolculardan büyük tepki!

Kahramanmaraş Havalimanı’ndan Kahramanmaraş- Ankara seferinin yapması planlanan, AnadoluJet’e ait TK 7131 sefer sayılı uçağa, saat 06.00’daki kalkış öncesi 158 yolcu bindi. Yolcular uçağa alındıktan sonra ön kapının kapanmadığı fark edildi. Bunun üzerine yolcular, uçaktan indirilirken arızanın giderilmesi için İstanbul’dan uzman ekip çağrılması istendi. Kapıdaki arıza, gelen teknisyenler tarafından giderilince yolcular, 5 saat sonra uçağa tekrar alındı. Koltuklarına yerleşen ve uçuşu zamanında gerçekleştirilemeyen yolcular, bu kez de saat 11.00 sıralarında, "Uçuş ekibinin mesaisi doldu" denilerek, uçaktan indirilmek istendi.

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Uçakta gergin dakikalar: Yolculardan büyük tepki!

UÇAĞA POLİSLER GİRDİ: Uçuşun zamanında yapılamaması nedeniyle öfkelenen yolcular, uçuş ekibine tepki gösterdi. Bu anlar ise yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yolcuların kabin ekibine yönelik tepkisi sürerken, uçağa polisler girdi. Bir yolcu, "Sizi neden gönderiyorlar? Burada polislik bir olay yok. Burada terör falan yok. Sabah saat 05.00’ten beri bekletiyorlar" diye tepkisini dile getirdi. Polisler ise yolculara güvenliği sağlamak için uçakta olduklarını söyledi.

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Uçakta gergin dakikalar: Yolculardan büyük tepki!

Bu sırada uçağa gelen şirket görevlisi ile bazı yolcular arasında da tartışma çıktı. Yolculardan uçaktan inmelerini isteyen görevli, "Otobüs çağıracağız. Adana’da alternatif 2 seferimiz var saat 18.55’te. Bütün yolcumuzu oraya transfer edeceğiz" dedi. Bir başka görevli ise "Meydan müdiresi, uçuşa şu an izin vermiyor. Lisansı görmek istiyormuş yani 'yetkili kişi mi uçağı tamir etti, yoksa yetkisiz bir kişi mi tamir etti' diye. Kaptan kararıyla biz görev süremizi 2 saat uzatabiliyoruz. 2 saatin sonuna da ulaştık şu anda" diye konuştu.

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Uçakta gergin dakikalar: Yolculardan büyük tepki!

ŞİRKET OTEL AYARLADI: Yolcular ikna edilerek, uçaktan indirildi. Bazı yolcular, işlemlerinin ardından çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirilirken, bazıları da Ankara’ya yarın gitmek üzere hava yolu şirketi tarafından kendileri için ayarlanan otellere götürüldü. Tüm yolcular, 7 saatlik bekleyişin ardından 13.00’te Kahramanmaraş Havalimanı’ndan ayrıldı.

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