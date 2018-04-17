Uçakta dehşet: Motordan kopan parça yolcuyu öldürdü!

Patlama üzerine uçağın camlarından biri kırılınca uçak kısa bir süre içinde ve kontrolsüz bir biçimde 9144 metreden 3962 yüksekliğe düştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yolculardan pencere yanında oturan yaşlı bir kadının bedeni, patlayan camdan ötürü basıncın da etkisiyle dışarı doğru çekildi.