Uçakta cinsel ilişkiye giren biri porno yıldızı iki erkeğin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı!

ABD basınında yer alan iddiaya göre: Biri porno yıldızı diğeri kabin memuru iki erkek, seyehat ettikleri uçağın tuvaletinde yaklaşık 8 dakika cinsel ilişkiye girdiler. İnternete düştükten sonra kısa sürede yayılan videodaki kişilerin Delta Havayolları'nda çalışan bir erkek kabin memuru ve ünlü porno yıldızı Austin Wolf'un olduğu belirtildi.
PORNO YILDIZI DÖVMELERİ NEDENİYLE İFŞA OLDU: Yüzleri net olarak görülmeyen ancak kabin memurunun kıyafetinden ve porno yıldızının dövmelerinden kimliği saptanan iki adamın seks videosunun sekiz dakika uzunluğunda olduğu belirtildi.
Kabin memuru olan adamın o gün görevli değil yolcu olduğu belirtilirken üniformasını çıkarmadığı aktarıldı.
ÇALIŞAN AÇIĞA ALINDI: Havayolu şirketi olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu ve soruşturma tamamlanana kadar çalışanın açığa alındığını açıkladı.
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