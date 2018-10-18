Uçakta cinsel ilişkiye giren biri porno yıldızı iki erkeğin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı!

Biri porno yıldızı diğer kabin memuru olan iki erkeğin seyahat eden uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiği anların internette yayınlanması ülkeyi ayağa kaldırdı.

Uçakta cinsel ilişkiye giren biri porno yıldızı iki erkeğin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı!

ABD basınında yer alan iddiaya göre: Biri porno yıldızı diğeri kabin memuru iki erkek, seyehat ettikleri uçağın tuvaletinde yaklaşık 8 dakika cinsel ilişkiye girdiler. İnternete düştükten sonra kısa sürede yayılan videodaki kişilerin Delta Havayolları'nda çalışan bir erkek kabin memuru ve ünlü porno yıldızı Austin Wolf'un olduğu belirtildi.

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Uçakta cinsel ilişkiye giren biri porno yıldızı iki erkeğin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı!

PORNO YILDIZI DÖVMELERİ NEDENİYLE İFŞA OLDU: Yüzleri net olarak görülmeyen ancak kabin memurunun kıyafetinden ve porno yıldızının dövmelerinden kimliği saptanan iki adamın seks videosunun sekiz dakika uzunluğunda olduğu belirtildi.

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Uçakta cinsel ilişkiye giren biri porno yıldızı iki erkeğin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı!

Kabin memuru olan adamın o gün görevli değil yolcu olduğu belirtilirken üniformasını çıkarmadığı aktarıldı.

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Uçakta cinsel ilişkiye giren biri porno yıldızı iki erkeğin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı!

ÇALIŞAN AÇIĞA ALINDI: Havayolu şirketi olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu ve soruşturma tamamlanana kadar çalışanın açığa alındığını açıkladı.

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