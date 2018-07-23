Uçakta battaniye altında rezalet ifşa oldu ortalık karıştı

İNGİLTERE’den ABD’ye giden uçakta yanındaki adamın mastürbasyon yapmasıyla sarsılan kadın, şikâyette bulunduğu uçak çalışanlarının kendisiyle alay etmesiyle bir şok daha yaşadı.

Uçakta battaniye altında rezalet ifşa oldu ortalık karıştı

26 yaşındaki Genevieve Pascolla isimli bir kadın yolcu, İngiltere’den ABD’ye gitmek için bindiği United Airlines uçağında şaşkınlık dolu anlar yaşadı. Yanındaki adamın battaniye altında mastürbasyon yapmasını telefonuyla kaydeden kadın, uçaktaki görevlilere şikâyette bulundu. Uçaktaki çalışanlar, kendisini ve yanındaki kadını başka bir koltuğa yerleştirdi.

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Uçakta battaniye altında rezalet ifşa oldu ortalık karıştı

Uçak görevlileri, daha sonra sapkın erkeğin çok şarap içtiğini ve Genevieve Pascolla yüzünden mastürbasyon yapmış olabileceğini söyledi. Bu uygunsuz şakaları sosyal medyada paylaşan Genevieve Pascolla’nın serzenişi binlerce kişiye ulaştı. Havayolu şirketi ise, biletin fiyatının yarısını genç kadına iade etmekten başka bir şey yapmadı.

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Uçakta battaniye altında rezalet ifşa oldu ortalık karıştı

İşte uçakta yaşanan rezaletin fotoğrafı...

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Uçakta battaniye altında rezalet ifşa oldu ortalık karıştı

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