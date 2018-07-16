Uçak yolculuğunda kulaklar için ne yapmalı?

Uçak seyehatlarinde ya da ani rakım farkı olan durumlarda kulaklarımızda oluşan problem esas olarak östaki borusunun yeterli işlev görememesiyle orta kulak basıncını eşitleyememesi sonucu oluşur. Doç. Dr. Ahmet İslam cevapla.tv izleyenleri için yanıtladı.

Uçak inerken fiziksel kanunlara göre orta kulak boşluğundaki basınç hızla düşmeye başlar. Bu kulak zarımızın içe doğru çekilmesine yol açar. Orta kulağa açılan iç kulak zarları da orta kulağa doğru çekilir. Eğer orta kulaktaki basınç östaki borusu kullanılarak dengelenmezse, bu basıncın giderek düşmesi ile orta kulakta sıvı-kan birikmesi veya tüm zarlarda delinmeye kadar giden olaylar serisi gerçekleşir.