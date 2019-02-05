Uçak yemeğinde mide bulandıran olay

Olayın ciddiyetle dikkate alındığının ve ikram edilen yiyeceklerin tedarik edildiği şirkete derhal sert bir uyarıda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Air India bu konuda sıfır tolerans politikasına sahip ve dahili olarak düzeltici faaliyet başlattı. Üst düzey yetkililerimiz mağdur yolcu ile temasta." ifadeleri kullanıldı.