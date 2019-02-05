Uçak yemeğinde mide bulandıran olay

HİNDİSTAN hava yolu şirketi Air India, bir yolcunun ikram edilen yiyececeğinde çıkan şey mide bulantısına neden oldu. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan yolcudan şirket özür diledi.

Uçak yemeğinde mide bulandıran olay

Hindistan hava yolu şirketi Air India, Bhopal-Mumbai seferini yapan uçaklarından birinde, bir yolcunun ikram edilen yiyecekte hamam böceği bulması üzerine özür diledi. Hava yolu şirketi, Bhopal-Mumbai seferi sırasında yolcularından birine servis edilen yiyecekten hamam böceği çıkması üzerine Twitter'dan açıklama yaptı.

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Uçak yemeğinde mide bulandıran olay

Açıklamada, “Değerli bir yolcumuzun, Bhopal-Mumbai uçuşumuzda ikram edilen yiyecekle yaşadığı hayal kırıklığından dolayı içtenlikle özür dileriz. Air India, daima yolcularımızın hizmetlerimizden memnun kalmasını sağlamak için çaba sarf ediyor.” ifadesine yer verdi.

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Uçak yemeğinde mide bulandıran olay

Olayın ciddiyetle dikkate alındığının ve ikram edilen yiyeceklerin tedarik edildiği şirkete derhal sert bir uyarıda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Air India bu konuda sıfır tolerans politikasına sahip ve dahili olarak düzeltici faaliyet başlattı. Üst düzey yetkililerimiz mağdur yolcu ile temasta." ifadeleri kullanıldı.

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Uçak yemeğinde mide bulandıran olay

Hindustan Times'in haberine göre, yolcu Rohit Raj Singh Chauhan, hafta sonu sosyal medya hesabından, uçuş sırasında ikram edilen yiyecekte çıkan hamam böceğinin fotoğrafını paylaşmıştı.

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