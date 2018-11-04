Uçak tuvaletinde tecavüz skandalı!

Phoenix'ten New York City'e gitmek için uçağa binen kadın, kendisini takip eden sarhoş bir erkeğin, tuvalette cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti. Talihsiz kadın, iner inmez hastaneye gittiğini, ancak kendisine tecavüz eden kişinin gözaltına bile alınmadığını bildirdi.

32 yaşındaki Aubrey Lane, 2017 Haziranında bindiği American Airlines uçağında iğrenç bir olay yaşadığını söyledi. Phoenix'ten New York City'e gitmek için uçağa binen kadın, kendisini takip eden sarhoş bir erkeğin, tuvalette cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

GÖZALTINA BİLE ALINMADI: Olayı anlattığı uçuş görevlilerinin de hiçbir şey yapmadığını belirtti. Lane uçak iner inmez hastaneye gittiğini, ancak kendisine tecavüz eden kişinin gözaltına bile alınmadığını bildirdi.