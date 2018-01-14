Uçak pistten çıktı panik anları saniye saniye kaydedildi

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak, yağmur nedeniyle ıslak zeminde pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pist kenarındaki toprak yığınına girdi. Kazanın ardından olay yerine arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçakta bulunan mürettebat ve yolcu, toplam 162 kişi, kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, uçağın alev alma ihtimaline karşın soğutma çalışması yaptı. Uçağın pistten çıktığı sırada yaşanan panik anları yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan Trabzon Havalimanı, bugün saat 08.00'e kadar hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

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  • Güncel 14 Ocak 2018 09:40
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hakkı BULUR 14 Ocak 2018 10:04 İşi ehline vermeli. Hava limanında ya yapım hatası var ya da bakım hatası...

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