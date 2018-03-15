Uçak kazasında ölen Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenaze töreni

İRAN'daki kazanın kurbanları arasında olan 8 arkadaştan Ayşe And ve Aslı İzmirli, Zincirlikuyu Camii'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlanıyor. Her iki arkadaşın cenazelerinin camiye getirilmesi, aileleri ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Uçak kazasında ölen Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenaze töreni

İRAN'daki kazanın kurbanları arasında olan 8 arkadaştan Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenazeleri saat 12.00 sıralarında Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Cenaze aracından indirilen Ayşe And'ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi. Tabutu musalla taşına kadar omuzlarında taşıyan anne, uzun süre tabuta sarılarak ağladı.

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Uçak kazasında ölen Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenaze töreni

Aslı İzmirli'nin tabutunun başında da annesi annesi Gülay ve babası Coşkun İzmirli bekledi. Anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Her iki arkadaşın tabutları yan yana konuldu. Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından da Ayşe And ve Aslı İzmirli Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlıklarında toprağa verilecek.

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Uçak kazasında ölen Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenaze töreni

KUĞU BOYUNLU KIZLARI İÇİN DUYGULANDIRAN MESAJ: Öte yandan And ailesinin gazetelere verdiği ölüm ilan ise dikkat çekmişti. Duygulandıran ilanda, "Kızımız Ayşemiz, can arkadaşları ile birlikte geçirdikleri uçak kazası sonucu 11 Mart 2018 tarihinde geldiği melekler diyarına melek olarak geri döndü.

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Uçak kazasında ölen Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenaze töreni

Aylin, Bülent ve Berfin'in yeğeni, İrem, Merve, Yasemin, Cem ve Kerem'in kuze, Fatma'sının ilk göz ağrısı, Mert'in pırlantası AYŞE'MİZ, bize verilen bir hediye idin, sonsuz sevgiyle yaşadın, sonsuz sevgiyle uğurlanıyorsun. Yolun, mekanın ışıklarla dolu olsun. Allah'ın rahmeti üzerinden hiç eksilmesin. Tekrar buluşuncaya dek kuğu boyunlumuz..." denilmişti.

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