Uçak evlerin üzerine düştü 4 kişi hayatını kaybetti

Facia Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Yorba Linda'da bölgesinde yaşandı. Cessna 414 tipi çift motorlu uçağın Fullerton şehrinde bulunan havalimanından kalktıktan bir süre sonra Yorba Linda bölgesinde 2 evin üzerine düştü. Ses ile sokağa çıkan halk gördükleri manzara karşısında şok oldu.
Bölgede yaşayan halk hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipleri yanan ev ve uçağa müdahale etti. Hallkın da keni imkanları ile yardım ettiği söndürme çalışması 2 saat sürdü. Olayda uçaktaki 2 pilot ve evdeki 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Uçağın düşüş nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER