Uçak evlerin üzerine düştü 4 kişi hayatını kaybetti

Bölgede yaşayan halk hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipleri yanan ev ve uçağa müdahale etti. Hallkın da keni imkanları ile yardım ettiği söndürme çalışması 2 saat sürdü. Olayda uçaktaki 2 pilot ve evdeki 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Uçağın düşüş nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Twitter

Facebook 2 6