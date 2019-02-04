Uçak evlerin üzerine düştü 4 kişi hayatını kaybetti

AMERİKA Birieşik Devletleri’ince evlerin üstüne uçak düştü. Kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Uçağın neden düştüğü ise henüz bilinmiyor

Uçak evlerin üzerine düştü 4 kişi hayatını kaybetti

Facia Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Yorba Linda'da bölgesinde yaşandı. Cessna 414 tipi çift motorlu uçağın Fullerton şehrinde bulunan havalimanından kalktıktan bir süre sonra Yorba Linda bölgesinde 2 evin üzerine düştü. Ses ile sokağa çıkan halk gördükleri manzara karşısında şok oldu.

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Uçak evlerin üzerine düştü 4 kişi hayatını kaybetti

Bölgede yaşayan halk hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipleri yanan ev ve uçağa müdahale etti. Hallkın da keni imkanları ile yardım ettiği söndürme çalışması 2 saat sürdü. Olayda uçaktaki 2 pilot ve evdeki 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Uçağın düşüş nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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Uçak evlerin üzerine düştü 4 kişi hayatını kaybetti

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Uçak evlerin üzerine düştü 4 kişi hayatını kaybetti

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