Uçağı kaybolan futbolcu Emiliano Sala'nın ses kaydı ortaya çıktı

Polis, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmasını askıya alırken, uçağın yolcularının hayatta kalma şansının az olduğunu açıkladı. Öte yandan Arjantin basını, Emiliano Sala'nın arkadaşlarıyla yaptığı son görüşmenin ses kaydını yayınladı.

Guernsey polis teşkilatından yapılan açıklamada, Sala'nın da içinde bulunduğu kayıp uçakla ilgili aramanın durdurulduğunu, arama faaliyetine gün doğumunda yeniden başlanacağı bildirildi.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI Arjantin basını Emiliano Sala'nın arkadaşlarıyla yaptığı son görüşmenin ses kaydını yayınladı. Sala arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada, ''Uçak parçalara ayrılacak gibi. Eğer benden 1,5 saate haber alamazsanız, sebebini biliyorsunuz.'' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.