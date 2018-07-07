Uçağa böyle bindi dünyaya rezil oldu!

Seyahat ettiğimiz zaman yolculuklarımızda nezaket kuralları gereği uçak ayaklarımızı başkalarının koltuğuna uzatmaz, kıyafetlerimizi çıkarmaz ya da tırnaklarımızı kesmeyiz. Gazetemizi, dergimizi ya da içeceğimizi yudumlar yolculuğun bitmesini bekleriz. Ya da yolculuk uzunsa uyuyarak vaktin nasıl geçtiğini anlamayız bile.