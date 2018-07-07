Uçağa böyle bindi dünyaya rezil oldu!

Seyahat ettiğimiz zaman yolculuklarımızda nezaket kuralları gereği uçak ayaklarımızı başkalarının koltuğuna uzatmaz, kıyafetlerimizi çıkarmaz ya da tırnaklarımızı kesmeyiz. Gazetemizi, dergimizi ya da içeceğimizi yudumlar yolculuğun bitmesini bekleriz. Ya da yolculuk uzunsa uyuyarak vaktin nasıl geçtiğini anlamayız bile.
NEZAKET KURALLARINI ELDEN BIRAKMAYIZ: Ancak hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen bu yolculara karşı can sıkıcı ve iğrenç kabul edilebilecek davranışlarını gösteren fotoğrafların paylaşıldığı bir sosyal medya platformu oluşturuldu...
İşte utandıran yolculuklar...
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