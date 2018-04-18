Üç şirketten son seçim anketi! Erken seçimde Erdoğan ne kadar oy alır?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı sonrası Andy-Ar, ANAR ve A&G araştırma şirketleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası bir erken seçimde alacağı oy oranını açıkladı. Erdoğan erken seçimde ne kadar oy alacak? İşte yanıtı...

ANDY-AR FARUK ACAR: Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, erkene alınması gündeme gelen seçimlerle ilgili iddialı konuştu. CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor programında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ve AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer muhalefet partilerinin verdiği tepkiler tartışıldı. Twitter

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Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, bu zamana kadar yapılan anketler üzerinden iddialı bir tahminde bulunarak şunları söyledi:

"Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor."

İŞTE FARUK ACAR'IN AÇIKLAMALARI...

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ANAR İBRAHİM USLU: ANAR Araştırma şirketinin sahibi İbrahim Uslu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin kendiliğinden erken seçim açıklaması yapmadığını belirten Uslu, kararın AK Parti ile görüşülerek alındığını söyledi. Uslu Erdoğan'ın kafasındaki erken seçim tarihinin de 2018 Kasım olduğunu, yarınki görüşmede Bahçeli'ye bu öneriyi götüreceğini belirtti. Uslu erken seçim kararının bu hafta ya da önümüzdeki hafta Meclis'ten geçeceği değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR



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