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Üç parti anlaştı: Milletvekilleri ve generallere yeni haklar!

Üç parti anlaştı: Milletvekilleri ve generallere yeni haklar!

AK Parti, CHP ve MHP, Katma Değer Vergisi (KDV) Yasası üzerinde son dakikada getirdikleri önergelerle milletvekilleri ve generallere yeni haklar tanıdılar.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 20:40 - Güncelleme: 29-03-2018 20:40

Genel Kurul’da görüşülen KDV Yasası’nda iki yeni madde ihdasına ilişkin önergeler son anda gündeme geldi. AK Parti, CHP ve MHP grup başkanvekillerinin imzalarını taşıyan önergeler, HDP’nin itirazına karşın kabul edildi.

Yasaya eklenen ilk maddeye göre, TBMM üyeleri ve üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından, bu tesislerin en üst düzey amirlerine sağlanan en uygun şartlara göre yararlanacaklar. İkinci madde ihdası da Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, general ve amirallerle ilgili oldu. Buna göre, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanları ile orgeneral ve oramiral rütbesinde bulunanlar, bu görevlerden emekli olanlar ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık hakları, TBMM üyeleriyle eşitlendi. Bu statüde olanların sağlık giderleri, milletvekillerinin bağlı oldukları esaslara göre kendi kurumlarının bütçelerinden karşılanacak. Bu hak daha önce ayrı bir yasayla yüksek yargı üyeleri ve aile fertleri için de tanınmıştı.

HDP: "BU SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ"

Yeni madde ihdaslarına HDP yönetimi itiraz etti. HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, öncelikle 'usul yönünden' yanlışlık olduğunu belirtti.

TBMM İçtüzüğü’ne göre yeni maddelerin ancak tasarı ve teklifle çok yakın ilgisi bulunması gerektiğini vurgulayan Beştaş, “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda, bu kadar vahim olayların yaşandığı, hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığı ortamda biz ne görüşüyoruz; milletvekillerinin sosyal haklardan, kamu kurum ve kuruluşlardan yararlanmasını. Ben de bir milletvekili olarak bunu katiyen reddediyorum. Biz bu ayrıcalığı istemiyoruz. Bu tarihi bir gündür. Milletvekilleri sosyal tesislerden en yüksek devlet memuru statüsünde yararlansın diyorsunuz, çocuk istismarları araştırılsın dediğimizde reddediliyor. Bu yapılan suçtur ve biz bu suça ortak olmayacağız” diye konuştu. Oturumu yöneten CHP’li Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün ise “Gruplar arasında bir uzlaşma söz konusu olduğu için, komisyon da salt çoğunlukla katıldığı için işleme alacağım” dedi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da, “Şimdi ülke yangın yeriyken, işsizlikten millet kırılırken, üç partinin bir arada kendine çalışmasını kınıyorum. Genelkurmay Başkanlarına, milletvekillerine böyle bir iklimde imtiyaz sağlanması kabul edilemez” diye konuştu.

Maddeler, imza atan üç parti grubunun oylarıyla kabul edildi.

KDV İADESİNDEN VAZGEÇİLDİ

Hükümet devreden KDV miktarlarına iade getiren kapsamlı düzenlemeden ise vazgeçti. Genel Kurul’da bu konuda AK Parti’den sürpriz önergeler geldi. KDV iadeleriyle ilgili bölümler tasarıdan ayıklandı. Böylece 33 yıllık uygulamaları değiştiren radikal düzenlemelerden geri adım atıldı. Tasarı aynen yasalaşsa, geçmiş dönemlere ait birikmiş devreden KDV’lerin iadesi mümkün olabilecekti. Düzenleme; 60 milyar lirası belediye ve kamu, 80 milyar lirası da özel sektör olmak üzere yaklaşık 140 milyar liralık KDV alacak stoğunu kapsıyordu. 2019’a ilişkin olası iade miktarının 9 milyar lirayı bulabileceği belirtiliyordu. Hükümetin son andaki karar değişikliğinin bütçe dengeleriyle ilgili olabileceği belirtildi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, komisyondaki görüşmelerde, tasarıdaki en önemli düzenlemenin indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden KDV’nin mükellefe iade edilmesinin önünün açılması olduğunu belirtmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 29 Mart 2018 21:37 toprağın altı var beyler yiyin balım

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