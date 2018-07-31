Üç kız kardeş 'bize tecavüz etti' diye babalarını öldürdü

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kristina (19), Angelina (18) ve Maria (17) Kaçaturyan kardeşler, babaları olan Mihail Kaçaturyan'ı birçok yerinden bıçaklayarak öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı. Babanın kızlara yıllardır fiziksel, psikolojik ve cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Ailenin binadaki komşuları, Kaçaturyan'ı ‘istismarcı' ve ‘mafya babası' olarak tanımladı. Genç kızlar, babalarının yıllar süren fiziksel, psikolojik ve cinsel istismarı sonucunda öfke patlaması yaşadıklarını belirterek, cinayeti kabul etti.

​Polise konuşan Kristina "Ondan nefret ediyorduk. İstediğimiz tek şey onun yok olması ya da onu hiç tanımamış olmaktı. Defolup gitmesini ve bir daha gelmemesini istiyorduk" dedi.