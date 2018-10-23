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Üç katlı villaya Kaşıkçı baskını

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de girdiği Başkonsolosluk'tan bir daha çıkamamıştı. Levent'teki Başkonsolosluk binasını araştıran Türk polisinin cinayet delilleri bulduğu ileri sürülmüştü. İddiaya göre kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri başkonsolosluktan çıkan tüm araçları takibe aldı. Araçlardan bir çoğu konsolosluk binasına geri dönerken infaz timini taşıdıkları iddia edilen siyah renkli minibüslerden birinin İstanbul'daki Belgrad ormanına diğerinin ise Yalova'nın Termal ilçesine gittiği belirtildi.

Ortaya atılan bu iddialar üzerine gözler bir anda Yalova'ya çevrildi. Yalova kent merkezi ve termal ilçesinde son bir haftadır devam eden polis hareketliliği dikkat çekiyordu. Öte yandan Termal'e geldiği iddia edilen siyah renkli minibüsün daha öncede aynı yerden birkaç kez geçiş yaptığı, infaz timi üyelerinden birinin Termal bölgesinde yazlığı olma ihtimali üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Bu sabah ortaya atılan yeni iddia bölgenin bir kez daha hareketlenmesine sebep oldu. 6 gün önce Termal ilçesi Samanlı köyüne gelen 40 kişilik polis ekibi köy muhtarı ile birlikte suikast timi üyelerinden birinin yazlık olarak aldığı 3 katlı villayı tespit etti. Sabah erken saatlerde villayı basan polis ekipleri evde yaşayan kiracı oldukları öğrenilen Suriyeli aileyi dışarıya çıkarıp 2 saat boyunca villada detaylı arama yaptı. Delil toplayan polisler daha sonra villadan ayrıldı.  Yaşanan bu gelişmenin üzerine gözler yine Yalova'nın Termal ilçesine çevrildi.

  • Güncel 23 Ekim 2018 12:26
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