Üç çocuk derin dondurucuda feci şekilde can verdi!

ABD'nin Kuzey Florida Live Oak'daki bir evde yaşanan olayda bir, dört ve altı yaşındaki üç çocuğun derin dondurucuya oyun oynamak için girdikleri, üstlerine kapanan kapağı açamadıkları için havasızlıktan öldükleri belirtiliyor. Baygın halde bulunun çocuklar hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Üç çocuğa 4 yaşındaki arkadaşlarının annesi tarafından bakılıyordu. Çocukların 10-15 dk içerisinde derin dondurucuda nasıl öldüğünü anlamak için geniş soruşturma açılırken olayın seyri ise şu şekilde olduğu açıklandı;
ABD basını üç çocuğun feci şekilde can vermesini konuşuyor. Oyun için eski bir derin dondurucunun içine giren çocuklar, dışarı çıkamayarak havasızlıktan öldü.
Baygın halde bulunan çocukların hastaneye kaldırıldıkları ancak kurtarılamadığı açıklandı. Polis, cinayetten şüphelenilmediğini ifade etti.
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