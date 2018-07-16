Üç ayda 200'den fazla kişi öldü! Olaylar devam ediyor

Nikaragua'da iç savaşın sona erdiği 1990 yılından bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalarda, göstericiler yolsuzluk yapmakla suçladıkları Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Devlet Başkanı eşi Rosario Murillo'nun istifasını istiyor.

Ortega ise, muhalefetin 'öfkeyle' hareket ettiğini söyleyip huzurun sağlanması çağrısında bulunuyor.

MUHALİFLERE BASKIN

BBC'de yer alan habere göre Nikaragua'da polis ve Ortega'ya bağlı milisler Pazar günü ülkenin güneydoğusunda, 'Temizlik Operasyonu' başlattı. Polis, barikatların temizlenmesi için muhaliflere baskın düzenledi.

Nikaragua İnsan Hakları Derneği'nden Alvaro Leiva, güvenlik güçlerini taşıyan en az 22 aracın bölgeye girdiğini ve operasyonda 4'ü güvenlik gücü, 6'sı sivil en az 10 kişinin öldüğünü bildirdi.