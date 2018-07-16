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Üç ayda 200'den fazla kişi öldü! Olaylar devam ediyor

Üç ayda 200'den fazla kişi öldü! Olaylar devam ediyor

Nikaragua'da güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere müdahalesinde en az 10 kişi daha hayatını kaybetti. Üç aydır süren olaylarda ölenlerin sayısının 200'ü geçtiği aktarıldı.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 09:04 - Güncelleme: 16-07-2018 09:04

Nikaragua'da iç savaşın sona erdiği 1990 yılından bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalarda, göstericiler yolsuzluk yapmakla suçladıkları Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Devlet Başkanı eşi Rosario Murillo'nun istifasını istiyor.

Ortega ise, muhalefetin 'öfkeyle' hareket ettiğini söyleyip huzurun sağlanması çağrısında bulunuyor.

MUHALİFLERE BASKIN
BBC'de yer alan habere göre Nikaragua'da polis ve Ortega'ya bağlı milisler Pazar günü ülkenin güneydoğusunda, 'Temizlik Operasyonu' başlattı. Polis, barikatların temizlenmesi için muhaliflere baskın düzenledi.

Nikaragua İnsan Hakları Derneği'nden Alvaro Leiva, güvenlik güçlerini taşıyan en az 22 aracın bölgeye girdiğini ve operasyonda 4'ü güvenlik gücü, 6'sı sivil en az 10 kişinin öldüğünü bildirdi.

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