Uber'e karşı ayaklanan taksicilere dost uyarısı

İzmir Şoförler Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, akıllı telefon ile sisteme üye olan herhangi bir şoförle müşteriyi buluşturan ve seyahat sonrasında sürücüden komisyon alan mobil aplikasyonu Uber ile ilgili tartışmalara yönelik basın toplantısı düzenledi.

Uber'in dünyanın birçok ülkesinde yasaklandığını, Türkiye'de yapılan taşımacılığın da illegal olduğunu savunan Anık, sistemin İzmir'de faaliyette başlamadığını, sadece geçen yaz Çeşme'de hizmet verdiğini söyledi.

TAKSİCİ ESNAFI KENDİNİ GELİŞTİRMELİ

Anık, bu konuda yaşanan sorunların kavgayla değil taksici esnafının kendisini geliştirmesiyle çözülmesi gerektiğini ifade etti. Anık, "Lüks araçlarla, konusunda uzman ve eğitimli şoförlerle taksi taşımacılığı yapmalıyız. Kurduğumuz 'Sarı Teknoloji' sistemiyle tüm taksileri kontrol edebiliyoruz. 3 ay sonra sisteme mobil aplikasyonu da ekleyip müşteriyle taksici esnafını buluşturacağız." diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Uber uygulamasıyla ilgili çalışma başlatmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Anık, hükümetin bu konuda da taksici esnafının yanında olacağına inandıklarını söyledi.

Anık, İstanbul Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Uber ile ilgili olarak açtığı davaya müdahil olmak istediklerini de sözlerine ekledi.