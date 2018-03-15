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Uber'e karşı ayaklanan taksicilere dost uyarısı

Uber'e karşı ayaklanan taksicilere dost uyarısı

İzmir Şoförler Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Uber uygulamasına karşı taksici esnafının kendisini geliştirmesi gerektiğini belirterek, "Lüks araçlarla, konusunda uzman ve eğitimli şoförlerle taksi taşımacılığı yapmalıyız." dedi.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 13:43 - Güncelleme: 15-03-2018 13:43

İzmir Şoförler Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, akıllı telefon ile sisteme üye olan herhangi bir şoförle müşteriyi buluşturan ve seyahat sonrasında sürücüden komisyon alan mobil aplikasyonu Uber ile ilgili tartışmalara yönelik basın toplantısı düzenledi.  

Uber'in dünyanın birçok ülkesinde yasaklandığını, Türkiye'de yapılan taşımacılığın da illegal olduğunu savunan Anık, sistemin İzmir'de faaliyette başlamadığını, sadece geçen yaz Çeşme'de hizmet verdiğini söyledi. 

TAKSİCİ ESNAFI KENDİNİ GELİŞTİRMELİ
Anık, bu konuda yaşanan sorunların kavgayla değil taksici esnafının kendisini geliştirmesiyle çözülmesi gerektiğini ifade etti. Anık, "Lüks araçlarla, konusunda uzman ve eğitimli şoförlerle taksi taşımacılığı yapmalıyız. Kurduğumuz 'Sarı Teknoloji' sistemiyle tüm taksileri kontrol edebiliyoruz. 3 ay sonra sisteme mobil aplikasyonu da ekleyip müşteriyle taksici esnafını buluşturacağız." diye konuştu. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Uber uygulamasıyla ilgili çalışma başlatmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Anık, hükümetin bu konuda da taksici esnafının yanında olacağına inandıklarını söyledi.

Anık, İstanbul Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Uber ile ilgili olarak açtığı davaya müdahil olmak istediklerini de sözlerine ekledi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kodoman 15 Mart 2018 14:30 tercihim uberden yana,bir yanda uber şoförleri bir yanda dağdan inme kaba saba dayı geçinen bir tip

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