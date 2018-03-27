Uber'e bir günde iki yasak birden!

Arizona'nın Tempe kentinde geçen hafta sürücüsüz araç testleri sırasında Uber aracının bir kadına çarparak ölümüne neden olmasının ardından, şirketin Arizona'da söz konusu testleri yapmasının yasaklandığı bildirildi. Arizona Valisi Doug Ducey'nin ofisinden yapılan açıklamada, "Bu kaza nedeniyle Uber'in Arizona'da testlerine devam etmesi bazı soruları beraberinde getiriyor. Sürücüsüz araç testlerinde kamu güvenliği ilk sırada gelir. Söz konusu kaza ise bu konuda tam bir başarısızlıktır" ifadeleri kullanıldı.

Uber'in sürücüsüz aracı, 18 Mart'ta yerel saatle 22.00'de karşıdan karşıya bisikletiyle geçen 49 yaşındaki Elaine Herzberg'e çarpmış ve kadının ölümüne neden olmuştu.

Sürücüsüz UBER aracının ölümlü kazası kamerada

Şirketten yapılan açıklamada da sürücüsüz aracın kaza anında kendini idare ettiği, ancak bir Uber mühendisinin denetim amacıyla aracın direksiyonunun başında olduğu duyurulmuştu.

İlerleyen günlerde Tempe Polis Departmanının yayınladığı görüntülerde ise kazadan hemen önce aracın yavaşlamadığı veya çarpmayı önlemek için başka bir yöne doğru gitmediği görülmüştü.

Uber, olayın ardından ABD'nin Tempe, Pittsburgh, San Francisco kentlerinde ve Kanada'nın Toronto şehrinde sürücüsüz araç testlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, şirketin polisle iş birliği içerisinde olayın soruşturulmasına destek verdiğini bildirmişti.

SLOVAKYA'DAN UBER'E YASAK

Slovakya'da Bratislava Birinci Bölge Mahkemesi, çalışanlarının ve kullanılan otomobillerin Slovak yasalarına uymadığı gerekçesiyle Uber'in bu ülkedeki faaliyetlerini durdurdu.

Slovak Haber Ajansının (TASR) haberine göre, Lisanslı Taksi Şoförleri Derneğinin (OZKT) Uber hakkında yaptığı şikayet üzerine Bratislava Bölge Mahkemesinde görülen davada, mahkeme Uber'in ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

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Mahkeme, Uber firması adına çalışan şoför ve yolcu taşımada kullanılan araçların Slovakya yasalarının öngördüğü koşullara sahip olmadığını ifade ederek, bu şirketin yolcu taşıma hizmeti verme amacıyla yürüttüğü faaliyetlere son verilmesi kararı aldı.

OZKT'den yapılan açıklamada, mahkemenin aldığı kararın yerinde olduğu belirtilerek, uzun süredir yürütülen hukuk mücadelesini kazanmaktan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Haberde, Uber firmasının kararı değiştirmek için temyize gitmediği, bu nedenle mahkemenin aldığı kararın değiştirilemeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede yaklaşık 2 yıldır taksi hizmeti veren Uber'in 100 binin üzerinde kayıtlı müşterisinin olduğu belirtilirken, ülkedeki taksi firmaları, iki yıldır çeşitli vesilelerle Uber karşıtı protestolar düzenliyordu.

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