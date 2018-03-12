Uber taksi kavgası plaka ağaları şarkıcı oyuncu doktor kim

UBER ile taksiler arasındaki gerilim tırmanıyor. UBER'e erişimin engellenmesi için açılan davanın ilk duruşması Çağlayan'da yapıldı. Taksi şoförleri dava öncesi adliyeye çıkarma yaptı. Taksiciler erişim yasağı uygulanması için dilekçe sunarken, UBER süre talep etti. UBER'e savunma için 2 hafta süre verildi, mahkeme ertelendi.

"MECLİS ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAZSA TAKSİCİNİN SABRI TAŞAR HER ŞEYİ YAPAR": Mahkeme önünde açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, " Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Ama Meclis üzerine düşeni yapmazsa taksicinin sabrı taşar, her şeyi yapar" dedi.

ŞENER'DEN PLAKA AĞALARINA TEPKİ: İşte bu sözler gazeteci Nedim Şener'in gündemindeydi. Kamuoyunu ikiye bölen tartışmaya katılan Şener, aralarında şarkıcı, oyuncu ve doktorların olduğu plaka ağalarını gündeme getirdi. Aksu'nun açıklamaları sonrası Twitter sayfasından "Bir taksiye binin şoförle konuşun, ‘plaka ağalarının’ emeklerini nasıl sömürdüğünü anlatsınlar. Aralarında şarkıcı, oyuncu, doktor da olan plaka ağalarının çıkarları halkın yararından üstün mü zaman gösterecek" diye yazdı.

ŞENER'İN TWEETİNE YORUM YAĞDI



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