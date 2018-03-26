Uber-sarı taksi çekişmesinde Demet Akalın tarafını seçti

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber son zamanlarda taksicilerin yaptığı gösteriler ve buna karşı verilen tepkilerle sık sık gündeme geliyor. Komedyen Şahan Gökbakar ve oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlülerden sonra Demet Akalın da konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Demet Akalın, konuyla ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabı Twitter'dan dile getirdi.

Demet Akalın, sosyal medya hesabından attığı tweette "Kusura bakmayın ben taksiciyim. Uber kullanmıyorum. Eski kafalıyım. Taksim içinde unuttuklarımı getirdi senelerce... Şimdi Uber geldi diye medeniyeti kabul etmeyeceğim" dedi. Bir takipçisi Demet Akalın'ın sözlerine "Plakan vardır en az 10 tane" diyerek karşılık verdi. Demet Akalın'dan ise takipçisine yanıt gecikmedi: "Ticarete kafam basmaz taksi plakası olan ben değilim! Ben ev alırım başka bir yatırımım da yok. Olursa gıda işi olur!"