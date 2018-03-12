Uber nedir? Taksiciler neden saldırıyor? Rantın büyüğü nerede?

İSTANBUL'daki Uber-taksici kavgasının arka planında 30 milyar liralık plaka kavgası var. Yıllık cirosu 5 milyar liraya ulaşan taksiler bu pazarda rakip istemiyor. Çünkü taksici, plaka kirası ve işletme maliyeti düşülünce para kazanmak için ayda 14 bin lirayı aşmak zorunda.. Taksiciler biz vergi veriyoruz, Uber vermiyor diyor? Yaklaşık 2 yıldır Türkiye’de de hız kesmeden devam eden taksi esnafıyla UBER şoförleri arasındaki kavga, önceki gün bir UBER aracının kurşunlanması ile tavan yaptı. Uber nasıl bir sistem ve nasıl çalışıyor? Uberciler kaç para kazanıyor? Taksiciler nasıl çalışıyor ve kaç para kazanıyor? İşte o kavganın perde arkası...