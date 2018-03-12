Uber nedir? Taksiciler neden saldırıyor? Rantın büyüğü nerede?

İSTANBUL'daki Uber-taksici kavgasının arka planında 30 milyar liralık plaka kavgası var. Yıllık cirosu 5 milyar liraya ulaşan taksiler bu pazarda rakip istemiyor. Çünkü taksici, plaka kirası ve işletme maliyeti düşülünce para kazanmak için ayda 14 bin lirayı aşmak zorunda.. Taksiciler biz vergi veriyoruz, Uber vermiyor diyor? Yaklaşık 2 yıldır Türkiye’de de hız kesmeden devam eden taksi esnafıyla UBER şoförleri arasındaki kavga, önceki gün bir UBER aracının kurşunlanması ile tavan yaptı. Uber nasıl bir sistem ve nasıl çalışıyor? Uberciler kaç para kazanıyor? Taksiciler nasıl çalışıyor ve kaç para kazanıyor? İşte o kavganın perde arkası...
UBER NEDİR? Uluslararası bir uygulama olan UBER, kimine göre özel taşımacılık yapıyor, kimine göre ise korsan taksinin kılıf bulmuş hali. UBERtaksi uygulaması 2009'un Ağustos ayında ortaya çıktı. Hızla dünyayı etkisi altına alan UBERtaksi uygulaması 2014 yılının mart ayında Türkiye piyasasına da girdi. Peki, Uber nedir, nasıl kullanılır? Uber uygulaması ile gerçekleştirilen taşımacılık hizmetinin normal taksi ya da toplu taşımadan farkı nedir?
Uber, bir akıllı telefon uygulamasıdır. Telefona yüklendikten sonra kullanıcılara gidecekleri yerlere kadar eşlik edecek ulaşım aracını tespit etme, bulma, çağırma, fiyatını ve güzergahını belirleme hizmeti vermektedir. Kullanıcı gideceği yere taksi, lüks araç, tekne ya da herhangi bir araç ile gitme seçeneklerine sahip olabiliyor. Yolcular, uygulamayı akıllı telefonlara indirerek konum bilgilerini paylaşıyor. Sistem üzerinde kayıtlı araçlar içerisinde yolcuya en yakın araç gidip yolcuyu alıyor. İstanbul'da yaklaşık 6 bin UBERtaksi hizmeti bulunuyor.
UBER şoförlerinin taksiciler tarafından bir müşteri gibi çağrılıp darp edilmesiyle başlayan ve bir UBER aracının kurşunlanması ile bambaşka bir boyuta taşınan söz konusu kavganın asıl sebebi ne? Bunu anlamak için arka plandaki rakamlara bakmak gerekiyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER