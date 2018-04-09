Uber kavgasına çözüm geliyor: Yerli ve milli taksi

Taksicilerin ‘yasadışı taşımacılık yapıldığı’ gerekçesiyle büyük tepki gösterdiği ‘Uber’ kavgasına çare aranıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde Ulaştırma Daire Başkanı olan, TBMM Ulaştırma Komisyonu sözcüsü Mustafa Ilıcalı’nın teklifi tek merkezden yönetilecek bir Taksi A.Ş. Önerisinde bulundu. Teklifi kısa sürede Meclis’e de sunacak olan Ilıcalı, ayrıntıları paylaştı.

Hürriyet'ten İpek Özbey'in haberine göre Ilıcalı, 'yerli ve milli' olarak tanımlanan önerisini şu ifadelerle anlattı:

İstanbul’un ihtiyacı olan ticari taksi sayısının geçmişten bugüne gelen 18 bin olmadığını 35 yıllık bir ulaştırma tecrübesiyle, bu konularda çok fazla teknik hesap yapmış biri olarak söyleyebilirim. Bunun bir talep analizi yapılabilir. Bu boşluğu neyle dolduruyoruz? Uber ile dolduruyoruz. Korsan taksi ile ilgili yasa çıkarmamıza rağmen denetimi ne kadar yapılıyor, illa ki boşluklar oluyor. İl trafik komisyonunda bir karar alınmış, dondurulmuş. Bu iş bir türlü çözülememiş. Kimse de, “Arkadaş nüfus bu kadar artmış, bilimsel olarak uzmanlara bir talep analizi yaptıralım, buna göre esnafı da mağdur etmeyecek şekilde rakamı güncelleyelim” dememiş. O zaman Uber gibi yazılımlar da boşluğu doldurmuşlar. Adamlar umduklarının çok üzerinde yolcuya ulaştı İstanbul’da. Şimdi ben Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı olarak bir çözüm önerisi ortaya atıyorum ve ilk kez sizinle paylaşıyorum: Yerli ve milli ‘Taksi A.Ş.’

TEK BİR SSİTEM ÜZERİNDEN YÖNETİLECEK

Tek bir sistemden yönetilecek. İstanbul’un taksi ihtiyacını hesaplayacağız. Farz edelim 40 bin araca ihtiyaç var. Mevcut taksileri bugünkü plaka değerleriyle bu Taksi A.Ş.’ye ortak edeceğiz. Belki ileride borsada da işlem görecek. Mevcut 18 bin taksiyi kullanan emekçilere bir üniversitede akademi açacağız, en yüksek kapasitede eğitimden geçireceğiz. Öyle sıradan bir eğitim değil, aynı Frankfurt’taki gibi. Hangi standartta kaç araba daha lazım, bunları da bölüştürüyoruz. Uber tarzı yazılım şirketlerine de pay verdim. Belediyeye diyorum ki, “Kardeşim senin 5000 taksin mi var, seni de dâhil ediyorum bu sisteme”. Anonim şirket olarak, profesyonel yöneticileri ve hisseleriyle tek merkezden işletilecek bir sistem.

EMEKÇİLER İŞİNİ KAYBETMEYECEK

18 bin taksi… Belki vardiyalı kullanıyorlar, ikiyle çarpalım. 36 bin emekçiyi ziyan etmememiz lazım. Onlara daha iyi imkânlar vereceğiz, sosyal güvenlik şartlarını, maaşını iyileştireceğiz. Onları eğitmemiz, bir meslek sahibi yapmamız lazım. Benim çözümümde bu emekçiler işini kaybetmeyecek. Hatta eğitimle kendine güveni artmış olacak, yabancı dil öğrenecek. Bu gerekiyor, çünkü burası bir dünya şehri. Bu çözümümün birinci ayağı.

TAKSİ PLAKASI SAHİPLERİ ORTAK OLACAK

Herkes zengin olmayabilir. Bir taksi plakası almışsın. Bugün 1.6 milyon lira. 18 bin ile çarptığında acayip bir ekonomi. Ben bu adama da “Kardeşim sen zenginsin, bir şey olmaz” diyemem ki. Belki bazıları da evini barkını satmış, o plakayı almış. Bu kişilerin de bugün kazanmış oldukları hakkı muhafaza etmem lazım. Onları şirketin ortağı yapacağım. Taksinin sahibinin plaka ederini koruyacağım.

TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ TAKSİSİ OLACAK

Tüm araçlar Uber konforunda olacak. Şoförlerin hepsi aynı standartta olacak. Hepsi Türkiye’nin yerli ve milli taksisi olacak, kazandığının vergisini de buraya ödeyecek.

KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

(Esnaf Odası itiraz eder mi?) Neye itiraz edecek, hiçbir elemanı mağdur olmayacak ki.

ŞİRKETİ KİM YÖNETECEK?

Bunun bir yürütmesi, bir de denetimi olacak. Kuvvetli bir denetim kurulacak.

YOLCULAR NEREYİ ARAYACAK?

Ortak bir yazılım olacak. İstanbul 5 bin kilometrekare. Anadolu yakası, Avrupa yakası diye bölgelere de ayırabilirsiniz.