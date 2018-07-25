UBER eylemi Bodrum'u felç etti ortalık fena karıştı

"UBER'İN TÜRKİYE'DEN KALKMASI GEREKİYOR": Torba Kavşağı’nda taksici esnafına hitap eden Hasan Kablı, “Biz burada emeğimize sahip çıkıyoruz. Sesimizi Ankara’ya, ilimize, mülki amirlerimize duyurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden sonra UBER’in biteceğini söyledi. Bodrum’da UBER’le ilgili haftanın 2-3 günü denetimler oluyor ama yetersiz. Bu sistemin Türkiye’den kalkması gerekiyor. İstanbul’da alınan kararı Muğla Büyükşehir’in de alması gerekiyor. İstanbul’da UBER yok. Ben 6’ncı ayda Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne Muğla’da 48 harici plakaları yasaklayın dedim. Almadılar arkadaş. Şimdi burada yolu kapatmak çare değil” dedi.