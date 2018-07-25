UBER eylemi Bodrum'u felç etti ortalık fena karıştı

BODRUM’da UBER uygulamasını protesto etmek isteyen yüzlerce taksici, Kaynar Kavşağı’nda Milas-Bodrum yolunu çift şeritli olarak trafiğe kapattı. 800 taksicinin oluşturduğu kilometrelerce araç kuyruğu nedeniyle tıkanan trafik polis ekiplerinin taksicileri ikna etmesi sonucu açıldı.

UBER eylemi Bodrum'u felç etti ortalık fena karıştı

İddiaya göre, Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde sabaha karşı taksiciler ile UBER sürücüleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucunda kavgaya karışan bir taksici gözaltına alınarak Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi. Olayı duyan yüzlerce taksici, Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği önünde toplandı.

113
UBER eylemi Bodrum'u felç etti ortalık fena karıştı

UBER EYLEMİ: Taksiciler öğleye doğru konvoy halinde Torba Kavşağı’na gelerek UBER uygulamasını protesto amaçlı yolu kapatmak istedi. Burada polis ekipleri ve Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı’nın iknası sonucu yol kapatmaktan vazgeçen taksiciler konvoy halinde Milas-Bodrum Havalimanı’na gidip gelerek protesto sürüşü yapmak istedi.

213
UBER eylemi Bodrum'u felç etti ortalık fena karıştı

"UBER'İN TÜRKİYE'DEN KALKMASI GEREKİYOR": Torba Kavşağı’nda taksici esnafına hitap eden Hasan Kablı, “Biz burada emeğimize sahip çıkıyoruz. Sesimizi Ankara’ya, ilimize, mülki amirlerimize duyurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden sonra UBER’in biteceğini söyledi. Bodrum’da UBER’le ilgili haftanın 2-3 günü denetimler oluyor ama yetersiz. Bu sistemin Türkiye’den kalkması gerekiyor. İstanbul’da alınan kararı Muğla Büyükşehir’in de alması gerekiyor. İstanbul’da UBER yok. Ben 6’ncı ayda Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne Muğla’da 48 harici plakaları yasaklayın dedim. Almadılar arkadaş. Şimdi burada yolu kapatmak çare değil” dedi.

313
UBER eylemi Bodrum'u felç etti ortalık fena karıştı

TRAFİĞİ FELÇ ETTİLER: Torba Kavşağı’nda bir süre bekleyen taksiciler konvoy halinde Milas-Bodrum Havalimanı’na doğru yola çıktı. Kaynar Kavşağı’ndan itibaren taksicilerin geçişine izin verilmeyince taksiciler burada yolu çift şeritli olarak trafiğe kapattı.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro