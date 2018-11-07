UBER davasında bilirkişiye ceza kararı!

UBER’e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davaya İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde devam edilen dava öncesi çok sayıda taksici Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği’nin internet uygulaması üzerinden hizmet veren UBER’e erişimin engellenmesi için açtığı dava, bilirkişi raporunun henüz ulaşmaması gerekçesiyle Kasım ayına ertelenmişti.

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UBER DAVASINDA BİLİRKİŞİ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneğinin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davanın bu celsesinde de Uber'e yönelik tedbir kararı çıkmadı.

6-7 aylık sürede eksik rapor hazırlayan bilirkişiler için disiplin cezası uygulanması istendi.

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