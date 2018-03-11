UBER aracına silahlı saldırı!

4 kurşun isabet eden araçta, yolcu olmaması büyük bir şanstı. Kurşunlardan biri boş yolcu koltuğuna isabet etti. Saldırının ardından aracın sürücüsü Yunus Emre, büyük korku yaşadı. Aracıyla birlikte Küçükçekmece Emniyete Müdürlüğüne gelerek olayla ilgili polise bilgi verdi. Polis ekipleri emniyet otoparkına çekilen araçta inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri ile asayiş ekipleri UBER sürücüsünün ifadesi doğrultusunda saldırının gerçekleştiği noktaya giderek saldırının failinin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.

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