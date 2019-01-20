U16 Milli Takımı'nın sevinç gösterisi büyük beğeni topladı

Türkıye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımların katılımıyla düzenlenen 20. Mercedes-Benz Ege Kupası'nın final maçında İspanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye A, şampiyonluğa ulaştı.

Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan karşılaşmada 60 ve 71. dakikalarda ağları havalandıran Ömer Faruk Beyaz, millileri şampiyonluğa taşıdı.

Bora Öztürk Turnuvası ismiyle ilk kez 1999 yılında oynanan, 2002'den itibaren de Ege Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonda Türkiye, 9. kez şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'nin karşılaşma sonundaki sevinci dikkatleri çekti.