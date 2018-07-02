TYT barajı kaç puan oldu 2018 YKS baraj puanı ve net soru hesaplama

2018 YKS sınavları 2 oturumla yapıldı. Binlerce öğrenci hayalindeki üniversiteye girmek için YKS sınavlarında ter döktü. YKS sınav sonuçları 31 Temmuz'da erişime açılacak. Peki YKS'nin TYT oturumdan barajı geçmek için kaç puan alınmalı, 150 barajını geçmek kaç net yapmalı?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: YKS sınav sonuçları ÖSYM'den alınan bilgilere göre 31 Temmuz'da açıklanacak.

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ: Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

HANGİ OTURUM KAÇ SORU: TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu.

AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru soruldu.