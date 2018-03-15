Twitter'a yeni özellik geliyor

Twitter, kullanıcı etkileşimini ve reklam gelirlerini arttırmak amacıyla video ve fotoğraf sisteminde radikal değişiklikler yapma kararı aldı.

Twitter'a yeni özellik geliyor

Twitter, kullanıcı etkileşimini ve reklam gelirlerini arttırmak amacıyla video ve fotoğraf sisteminde radikal değişiklikler yapma kararı aldı. Sosyal medya devi Twitter, fotoğraf ve videolarda Snapchat'i örnek alacak. Twitter'ın mevcut video ve fotoğraf paylaşım sisteminden çok memnun olmadığı ve bu özellikleri geliştirmek istediği uzun zamandır biliniyordu.

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Twitter'a yeni özellik geliyor

Sosyal medya devi bu iki konuda Snapchat'i örnek alacak bir dizi yenilik peşinde. Snapchat'te var olan "Keşfet" kategorisi gibi bir özellik üzerine yoğunlaşan Twitter, bu sayede hem kullanıcıların daha fazla etkileşime girmelerini hem de video ve fotoğraflar arasına serpiştireceği reklamlarla daha fazla gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu yeni özelliğin Snapchat'te kullanılan Keşfet özelliğinde olduğu gibi hikayelerin sonunda mı görüneceği yoksa Twitter'ın bu alan için farklı bir fikrinin mi olduğu henüz bilinmiyor.

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Twitter'a yeni özellik geliyor

Bununla birlikte her durumda kullanıcıların bundan sonra daha fazla video ve fotoğraf görebileceği, bu içeriklere daha kolay ulaşabileceği ve tabii ki bunu yaparken de biraz daha fazla reklamla karşılaşacağı bir gerçek. Twitter bu güncellemeyi 2018 yılı bitmeden servis etmek niyetinde.

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Twitter'a yeni özellik geliyor

Twitter, kullanıcı etkileşimini ve reklam gelirlerini arttırmak amacıyla video ve fotoğraf sisteminde radikal değişiklikler yapma kararı aldı. Sosyal medya devi Twitter, fotoğraf ve videolarda Snapchat'i örnek alacak. Twitter'ın mevcut video ve fotoğraf paylaşım sisteminden çok memnun olmadığı ve bu özellikleri geliştirmek istediği uzun zamandır biliniyordu.

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