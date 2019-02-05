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Twitter'a tarihi yenilik! Attığınız tweetleri silmeden düzenleyebileceksiniz

Twitter'a tarihi yenilik! Attığınız tweetleri silmeden düzenleyebileceksiniz

Sosyal medya uygulaması Twitter'da uzun zamandır beklenen yenilik için CEO Jack Dorsey, müjdeli haberi verdi.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 13:05 - Güncelleme: 05-02-2019 13:05

Twitter CEO'sunun yaptığı açıklama ile tweet düzenleme özelliği sonunda yetkililer tarafından onaylanmış oldu. Attığınız herhangi bir tweette yazım hatası ya da noktalama işareti hatası olduğunu farkettiğiniz anda ya olduğu gibi bırakıyor ya da tweeti komple silmek durumunda kalıyordunuz.

Twitter ‘ın CEO’su Jack Dorsey, bir süredir bu özellik üzerine çalıştıklarını ve yakın bir zaman içerisinde kullanıma sunacaklarını müjdeledi. Şimdiye kadar neden bu özelliği sunmadıklarını da açıklayan Dorsey , tweet düzenleme özelliğinin Twitter‘ın gerçek zamanlı yapısına aykırı olduğunu ve bu konu üzerinden şirkette fikir ayrılıklarının yaşandığını söyledi.

Özelliğin nasıl çalışacağı hakkında da önemli birkaç ipucu da veren Dorsey, atılan tweetlerin 5 ila 30 saniye arasından düzenlenebileceğini belirtti.

Dorsey, bu özelliği şimdilik test ettiklerini ve en yakın zaman içerisinde kullanıma sunacaklarını belirtti.

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