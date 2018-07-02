Twitter YKS ile sarsıldı işte birbirinden komik paylaşımlar..

Her yıl değişen hatta yıl içinde bile değiştirilebilen üniversite sınavının ardından paylaşılan en komik tweetler

Her yıl değişen hatta yıl içinde bile değiştirilebilen üniversite sınavımızın bu yılki adı YKS. Yani Yüksek Öğretim Kurumlarına Giriş Sınavı. Gençler için çok önemli olan ve sabah oturumları 30. İki gündür sosyal medyada gündem #yks2018 ve #yks18’idi. Gerek adaylar, gerekse fenomen hesaplar birbirinden komik tweetler atarak sınava mizah kattılar ve güldürmeyi başardılar. Biz de en komik tweet’leri sizler için derledik...

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Her yıl değişen hatta yıl içinde bile değiştirilebilen üniversite sınavımızın bu yılki adı YKS. Yani Yüksek Öğretim Kurumlarına Giriş Sınavı. Gençler için çok önemli olan ve sabah oturumları 30. İki gündür sosyal medyada gündem #yks2018 ve #yks18’idi. Gerek adaylar, gerekse fenomen hesaplar birbirinden komik tweet’ler atarak sınava mizah kattılar ve güldürmeyi başardılar. Biz de en komik tweet’leri sizler için derledik...

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2 26

Her yıl değişen hatta yıl içinde bile değiştirilebilen üniversite sınavımızın bu yılki adı YKS. Yani Yüksek Öğretim Kurumlarına Giriş Sınavı. Gençler için çok önemli olan ve sabah oturumları 30. İki gündür sosyal medyada gündem #yks2018 ve #yks18’idi. Gerek adaylar, gerekse fenomen hesaplar birbirinden komik tweet’ler atarak sınava mizah kattılar ve güldürmeyi başardılar. Biz de en komik tweet’leri sizler için derledik...

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