Twitter temizlik yaptı ünlülerin takipçi sayısı düştü! İşte rakamlar

Twitter temizlik operasyonunun "güven yaratmak üzere süren küresel çabanın" bir parçası olduğunu ve kullanıcı güvenini inşa etmeye çalıştıklarını açıkladı. En çok takipçi sayısına sahip Twitter kullanıcısı konumunda bulunan ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin takipçi sayısı yaklaşık 2,5 milyon azaldı. Perry'nin takipçi sayısı 107 milyona düştü.