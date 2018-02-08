Twitter tarihinde bu ilk kez oldu

Twitter, 12 yıllık tarihinde ilk kez kâr açıklamayı başardı.



San Francisco merkezli sosyal medya şirketi 2017 yılının son çeyreğindeki finansal tablolara göre 91 milyon dolar kâr elde etti. Şirket geçen sene 167 milyon dolar zarar açıklamıştı.



Twitter, gelir bazında da yüzde 2 büyüyerek 732 milyon dolara ulaştı.